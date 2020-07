Patty Pravo senza tempo, eccola al mare in versione miss maglietta bagnata



L’artista, 72 anni, pubblica sui social una foto al mare in cui le trasparenze della sua maglietta bagnata lasciano chiaramente intravedere il seno. Nessuna notizia, se non l’inossidabile capacità di Patty Pravo di raccontarsi come una donna fuori dagli schemi e sempre e comunque imprevedibile.

