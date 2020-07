Paura in autostrada A4: in fiamme il “Lince” dell’Esercito, soldati in salvo



Lo speciale mezzo dell’Esercito carico di militari era di passaggio per un trasferimento quando improvvisamente è andato a fuoco al chilometro 409, tra gli svincoli di Meolo e Roncade in direzione di Venezia. Fortunatamente nessuno si è fatto male.

