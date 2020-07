Paura per Miss Francia 2020, a fuoco l’appartamento di Clémence Botino: “È scioccata”



Paura per Miss Francia 2020. Clémence Botino, la modella che si è aggiudicata il titolo del concorso di bellezza, ha visto il suo appartamento a Parigi andare in fiamme. “È scioccata. Non succede tutti i giorni di essere salvati dai pompieri”: ha fatto sapere la direttrice generale di Miss Francia. L’incendio ha causato un morto e 12 feriti.

