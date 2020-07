Pensioni anticipate ad agosto: il calendario per ritirarle in contanti alle Poste



Come già avvenuto nei mesi precedenti, i pensionati che ricevono l’assegno previdenziale da Poste italiane potranno usufruire di un pagamento anticipato, a partire dal 27 luglio, anche per la mensilità di agosto. Per chi ritira la pensione in contanti è necessario seguire il calendario predisposto sulla base dei cognomi dei beneficiari.

Continua a leggere



Come già avvenuto nei mesi precedenti, i pensionati che ricevono l’assegno previdenziale da Poste italiane potranno usufruire di un pagamento anticipato, a partire dal 27 luglio, anche per la mensilità di agosto. Per chi ritira la pensione in contanti è necessario seguire il calendario predisposto sulla base dei cognomi dei beneficiari.

Continua a leggere

Continua a leggere