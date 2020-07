Per le anteprime all’ARENA MILANO EST Emanuela Rossi fa luce sul suo film Buio

Mercoledì 15 luglio la rassegna cinematografica NOTTI MAGICHE, a cura di Franco Dassisti, giornalista, critico e conduttore de “La Rosa Purpurea” su Radio24, porta sul nuovo grande schermo all’aperto un’altra prima visione. Tocca alla pellicola “Buio”.

A presentarlo, in anteprima, la regista Emanuela Rossi, che racconta al pubblico del nuovo polo multiculturale targato Teatro Martinitt la sua intensa fiaba dark.

I mercoledì di anteprime della rassegna estiva NOTTI MAGICHE proseguono questo 15 luglio con una trama intensa che, concepita come futurista, si è riscoperta ahinoi assolutamente attuale. Arriva la fanta-storia di “Buio” e delle sue tre giovani sorelle costrette in casa dal padre che sostiene di volerle proteggere dall’apocalisse, là fuori.

Un thriller insolito e avvincente, girato nel 2019, che esordisce sul grande schermo ironicamente proprio ora che abbiamo in qualche modo vissuto tutti il lockdown, a proteggerci da un’apocalisse che si chiama Covid 19.

La pellicola, pur nel genere science-fiction, è un minuzioso ritratto al femminile, oltre che un monito ambientalista. Con le sue maschere anti-gas al posto delle mascherine, senza volerlo si è rivelata persino profetica. A presentarlo sarà Emanuela Rossi in persona, al debutto da regista. “Ossessionata e indignata dal trattamento che riserviamo al pianeta, mi chiedevo in continuazione se saremmo mai finiti col non poter più uscire di casa” spiega Rossi. “In un attimo lo scenario apocalittico del mio film, la quarantena e il confinamento sono tragicamente diventati realtà”.

BUIO in pillole

Anno 2019

Genere thriller, family drama

Regia Emanuela Rossi

Con Denise Tantucci, Valerio Binasco, Gaia Bocci, Olimpia Tosatto, Elettra Mallaby, Francesco Genovese

Durata 98 minuti

Produzione Courier Film, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte

L’ARENA MILANO EST in pillole (e in sicurezza)

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere (ridotti a 400 per norme anti-Covid)

1 schermo esterno 14x6m

1 sala interna da 430 posti (ridotti a 180 per norme anti-Covid), in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

Tutte le attività nella nuova Arena saranno svolte nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid. Il ritiro dei biglietti, che si consiglia di acquistare in anticipo, è consentito rigorosamente entro le ore 21, per evitare assembramenti.

