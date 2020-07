Perché è finita con Sammy Hassan, Giovanna Abate: “Mi ha lasciata da sola in hotel, voleva chiudere”



Giovanna Abate racconta dettagliatamente i motivi della separazione da Sammy Hassan. Una storia, la loro, che non sarebbe mai nemmeno iniziata. “Ci siamo vissuti per 8 giorni totali e sentiti poco più di 3 settimane” ammette lei. Sarebbe dell’ex corteggiatore la decisione di interrompere la relazione: “Mi ha lasciata in albergo e ha deciso di non trascorrere il suo compleanno con me. Voleva chiudere”.

