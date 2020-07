“Perché non va leggermente aff***ulo?”, Mara Venier risponde per le rime agli insulti sui social



La conduttrice posta su Instagram un video in cui si mostra di nuovo in piedi dopo le settimane di infortunio seguita a una brutta frattura alla caviglia rimediata con una caduta. Tra i commenti qualcuno le consiglia di coprirsi, non avendo più niente di bello da mostrare e la risposta di Mara Venier non si fa attendere.

