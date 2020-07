Pescara: bimbo di 19 mesi ucciso dal cane di famiglia, il padre condannato con la moglie



Un anno di reclusione per omicidio colposo, è questa la sentenza di condanna emessa dal Gup del tribunale di Pescara nei confronti del papà del bimbo di un anno e mezzo morto sbranato dal cane di famiglia nell’ottobre del 2016 nel Pescarese. Condannata a sei mesi di reclusione per lo stesso reato anche sua moglie, che non è la madre del bimbo.

Continua a leggere



Un anno di reclusione per omicidio colposo, è questa la sentenza di condanna emessa dal Gup del tribunale di Pescara nei confronti del papà del bimbo di un anno e mezzo morto sbranato dal cane di famiglia nell’ottobre del 2016 nel Pescarese. Condannata a sei mesi di reclusione per lo stesso reato anche sua moglie, che non è la madre del bimbo.

Continua a leggere

Continua a leggere