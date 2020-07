Piacenza, bimbo di 2 anni gioca in piscina e finisce sott’acqua: morto dopo due giorni di agonia



Il dramma due giorni fa a Calendasco. Stava giocando con altri bambini in una piscina alta circa un metro e mezzo quando è avvenuto il dramma. Poi, forse dopo una caduta in acqua ha perso conoscenza. Era stato trasportato in fin di vita con l’eliambulanza nel centro specialistico di Bergamo.

