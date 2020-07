Piacenza, l’ex comandante della caserma Levante non risponde al Gip: “In 30 anni mai una sanzione”



Il maresciallo Marco Orlando, ex comandante della caserma Levante di via Caccialupo, finita al centro dell’operazione Odysseus, si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip di Piacenza. Ai giornalisti fuori il tribunale ha detto: “Non ho mai avuto una sanzione disciplinare in 30 anni. Come posso stare?”. Ascoltata anche la compagna di uno dei militari arrestati finita ai domiciliari.

