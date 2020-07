Piacenza, parla il legale di uno dei carabinieri arrestati: “Molto provato, non è uno spaccone”



Aggiornamenti sull’operazione Odysseus che ha portato al sequestro della caserma Levante di Piacenza e all’arresto di 6 carabinieri per arresti illegali, spaccio di droga, pestaggi ed estorsioni. In attesa degli interrogatori di garanzia, parlano i legali di alcuni militari coinvolti nell’inchiesta: “Il mio assistito è molto provato. Non ha l’atteggiamento baldanzoso e da ‘spaccone’ che emerge dall’ordinanza del gip e dai racconti giornalistici”. Sui fatti della cittadina emiliana indaga anche la Procura militare di Verona.

Continua a leggere



Aggiornamenti sull’operazione Odysseus che ha portato al sequestro della caserma Levante di Piacenza e all’arresto di 6 carabinieri per arresti illegali, spaccio di droga, pestaggi ed estorsioni. In attesa degli interrogatori di garanzia, parlano i legali di alcuni militari coinvolti nell’inchiesta: “Il mio assistito è molto provato. Non ha l’atteggiamento baldanzoso e da ‘spaccone’ che emerge dall’ordinanza del gip e dai racconti giornalistici”. Sui fatti della cittadina emiliana indaga anche la Procura militare di Verona.

Continua a leggere

Continua a leggere