Piacenza, scontro tra tre camion sull’autostrada A21: un morto e un ferito



Grave incidente questa mattina intorno alle 8 lungo l’autostrada A21, all’altezza dell’abitato di Rottofreno (chilometro 149), in provincia di Piacenza: coinvolti – per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Alessandria – tre mezzi pesanti che si sarebbero tamponati.

Continua a leggere



Grave incidente questa mattina intorno alle 8 lungo l’autostrada A21, all’altezza dell’abitato di Rottofreno (chilometro 149), in provincia di Piacenza: coinvolti – per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Alessandria – tre mezzi pesanti che si sarebbero tamponati.

Continua a leggere

Continua a leggere