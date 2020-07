Piacenza, un carabiniere rifiutò gli illeciti: al padre raccontava gli abusi in caserma



Nella caserma sequestrata c’era qualcuno che si rifiutava di fare come gli altri carabinieri, finiti al centro dell’inchiesta che ha portato a 6 arresti fra i militari e il sequestro della stazione di Piacenza Levante. Dall’ordinanza firmata dal gip emerge la figura di un neo carabiniere “dall’atteggiamento solitario, che non fa gruppo”, una “mela sana” che al padre raccontava di non voler fare “un falso ideologico”.

