Piero Angela: “Mia moglie mi ha aiutato, è più di metà del mio successo. Non le ho mai detto ti amo”



Piero Angela, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha parlato della sua vita privata. Il divulgatore scientifico ha rimarcato quanto sia importante per lui la moglie Margherita. Si sono sposati nel 1955 e la donna, ex ballerina della Scala, ha rinunciato alla sua carriera per la famiglia. Piero Angela spiega perché non le ha mai detto “Ti amo”.

