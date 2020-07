Pisa, in spiaggia alga tossica sei volte oltre il limite. Il Comune: “Fate attenzione”



L’Arpat – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ha analizzato dei campioni di ghiaia sulle spiagge di via della Repubblica Pisana, a Marina di Pisa, rilevando la presenza dell’alga tossica ‘Ostreopsis ovata’ in misura quasi 6 volte superiore ai limiti previsti dalle linee guida ministeriali.

