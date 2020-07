Più poveri e senza lavoro, la fotografia degli italiani dopo il coronavirus secondo la Caritas



Oltre 450mila le richieste di aiuto alla Caritas durante l’emergenza Covid, il 34% da nuovi poveri cioè da persone che non lo avevano mai fatto prima. Quella che emerge dai dati Caritas è un’Italia impoverita dove per la prima volta sono più numerosi gli italiani in difficoltà che chiedono aiuto rispetto agli stranieri.

