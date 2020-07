Popolare Bari, tornano liberi Marco e Gianluca Jacobini: ma dovranno stare lontani dalle banche



I due erano stati arrestati lo scorso 31 gennaio con le accuse, a vario titolo, di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza per l’inchiesta sulla gestione dell’istituto e di un buco da 2 miliardi di euro che ha portato la banca barese vicino al crac.

Continua a leggere



I due erano stati arrestati lo scorso 31 gennaio con le accuse, a vario titolo, di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza per l’inchiesta sulla gestione dell’istituto e di un buco da 2 miliardi di euro che ha portato la banca barese vicino al crac.

Continua a leggere

Continua a leggere