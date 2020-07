Pordenone, si sente male dopo una giornata di lavoro sotto al sole: operaio muore a 35 anni



Un operaio di 35 anni è morto giovedì sera dopo essere stato colto da malore al termine di una giornata di lavoro in un cantiere a Rivarotta. Aveva iniziato a lavorare nel cantiere alle 7.30 e poi nel pomeriggio si è sentito male. Il cordoglio della presidente della commissione Lavoro della Camera, Debora Serracchiani: “Estate terribile per il mondo del lavoro in Friuli Venezia Giulia”.

