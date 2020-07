Positiva una dipendente comunale, chiusi gli uffici del Comune di Palo del Colle



“È risultata positiva una dipendente dal comune di Palo del Colle. Oggi sapremo i risultati del secondo tampone. In via precauzionale ho chiuso al pubblico il comune fino a giovedì. Abbiamo fatto una sanificazione anche se la dipendente da una settimana non è in servizio e nemmeno a Palo in questo momento” ha spiegato la commissaria prefettizia Rossana Riflesso.

