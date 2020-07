Positivi al Covid, vanno a lavoro e agli aperitivi con gli amici: intera famiglia denunciata



Padre, madre, anche il figlio 24enne: tutti positivi al coronavirus. Ciò nonostante hanno continuato ad andare a lavoro e il giovane avrebbe anche partecipato a feste e aperitivi. Sono 40 le persone finite poi in isolamento. L’intera famiglia, residente in Alto Adige, è stata denunciata per epidemia colposa, in quanto hanno violato la quarantena.

