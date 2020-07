Potenza, trovato un cadavere vicino all’Istituto Alberghiero: si tratterebbe di un giovane



Un cadavere è stato trovato nelle prime ore del mattino a Potenza, nel parcheggio antistante l’istituto alberghiero in via Anzio. Secondo le primissime informazioni trapelate, si tratterebbe di un giovane. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per tutti gli accertamenti del caso. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto e al momento non si esclude alcuna pista.

