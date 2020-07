Precipita nel torrente con la bici durante un’escursione: turista muore dopo volo di 20 metri



La vittima è una turista svizzera di 38 anni. La tragedia nel pomeriggio un sentiero in bici e finendo in un torrente a Marmora, in valle Maira (Cuneo). La donna era insieme a un compagno di escursione, che ha dato l’allarme. Inutili purtroppo i soccorsi.

