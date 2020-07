Presenza di Escherichia Coli, il Ministero richiama formaggio pecorino. L’allerta alimentare



Il prodotto in questione è un formaggio pecorino a latte crudo semi stagionato dell’ Azienda agricola di Carai Giuseppe &C ssa di Volterrra (Pistoia). Il consiglio è quello di non consumare il prodotto in questione e di riportarlo al punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto.

Continua a leggere



Il prodotto in questione è un formaggio pecorino a latte crudo semi stagionato dell’ Azienda agricola di Carai Giuseppe &C ssa di Volterrra (Pistoia). Il consiglio è quello di non consumare il prodotto in questione e di riportarlo al punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto.

Continua a leggere

Continua a leggere