Previsioni meteo 20 luglio: tornano sole e caldo africano sull’Italia



Secondo le previsioni meteo di lunedì 20 luglio, sull’Italia tornano sole e caldo intenso grazie all’aria di alta pressione sviluppata dall’anticiclone africano. Come conseguenza avremo un aumento del caldo anche se per ora ancora non eccezionale rispetto a quello che ci attende nei prossimi giorni quando le temperature raggiungeranno anche picchi di 37 gradi al sud.

