Previsioni meteo 30 luglio: anticiclone e gran caldo sull’Italia, rischio temporali al Nord



Le previsioni meteo di domani giovedì 30 luglio confermano il dominio dell’anticiclone africano sull’Italia. Sole prevalente ovunque, con qualche temporale che interesserà i confini alpini. Per quanto riguarda le temperature, atteso caldo sopra le medie stagionali su gran parte delle regioni italiane. Attesi più in 40 gradi in Sicilia.

