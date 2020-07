Previsioni meteo 6 luglio, caldo in aumento ma anche temporali e grandine: allerta in Veneto



Le previsioni meteo di domani, lunedì 6 luglio, indicano che il ritorno dell’anticiclone africano sta scaldando nuovamente l’atmosfera, con temperature in aumento su gran parte del Paese, ma non mancheranno insidie. Allerta meteo gialla della Protezione Civile sul Veneto. In alcune zone possibili temporali, grandinate e forte vento.

