Previsioni traffico 25 e 26 luglio, al via l’esodo estivo con le prime giornate da bollino rosso



Secondo le previsioni del traffico in autostrada del prossimo weekend, a partire dal pomeriggio di venerdì 24 luglio e per tutto sabato 25 e domenica 26 ci saranno giornate da bollino rosso in coincidenza con l’inizio dell’esodo estivo. Stop al transito dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22: ecco secondo il piano “Viabilità Italia” elaborato dalla Polizia di Stato le tratte autostradali maggiormente interessate dai flussi di traffico turistico.

Continua a leggere



Secondo le previsioni del traffico in autostrada del prossimo weekend, a partire dal pomeriggio di venerdì 24 luglio e per tutto sabato 25 e domenica 26 ci saranno giornate da bollino rosso in coincidenza con l’inizio dell’esodo estivo. Stop al transito dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22: ecco secondo il piano “Viabilità Italia” elaborato dalla Polizia di Stato le tratte autostradali maggiormente interessate dai flussi di traffico turistico.

Continua a leggere

Continua a leggere