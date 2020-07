Problemi di salute per Giulia De Lellis: “Devo operarmi al naso e fare sedute dal logopedista”



La popolare influencer si è sottoposta a una visita di controllo piuttosto invasiva e ne racconta gli esiti ai suoi fan: a causa di un problema di salute non meglio specificato, la compagna di Andrea Damante dovrà sottoporsi a “un’operazione al naso, non so quante sedute dalla logopedista e vari trattamenti”.

