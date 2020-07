Prostituta col coronavirus che spaventa Modica. Il sindaco ai clienti: “Fate tutti il tampone”



La donna ha esercitato per un paio di settimane nel comune del Ragusano, e ora il sindaco teme una catena di contagi: molti infatti potrebbero non sottoporsi ai test per evitare di confessare ai familiari di aver fatto sesso a pagamento. Intanto si sta ricostruendo il percorso della escort.

