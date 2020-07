Ragazzi morti a Terni, gli amici: “Volevamo chiamare ambulanza ma Flavio e Gianluca ce l’hanno impedito”



Il tragico racconto dei coetanei di Gianluca e Flavio, i due giovanissimi morti a Terni dopo aver consumato un mix letale di droghe: “Eravamo al campo sportivo per una partitella, ma loro non si reggevano in piedi e vomitavano. Sono rimasti seduti in panchina tutto il tempo. Stavano malissimo”.

