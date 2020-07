Ragusa, uccise la moglie 66enne fracassandole il cranio: pm chiede l’ergastolo



per Giuseppe Panascia, unico imputato per l’uccisione della moglie Maria Zarba 66 anni avvenuta l’11 ottobre del 2018 a Ragusa la Procura ha chiesto l’ergastolo. La donna venne trovata pestata a sangue dal nipote che viveva con lei. Benvoluta e stimata nel suo quartiere, Maria era una ministrante laica, portava la comunione ai malati di porta in porta.

