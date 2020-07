Raimondo Todaro: “Ora faccio la mia vita, ma non chiedetemi di parlare del mio privato”



Dopo essere stato paparazzato dal settimanale Chi, insieme alla sua nuova fiamma, Paola Leonetti, il ballerino di “Ballando con le stelle” in un’intervista con DiPiù ha chiarito la sua posizione. Raimondo Todaro, infatti, non ha voluto parlare in maniera esplicita del suo privato, né in relazione al presente né al passato, impersonato dalla sua ex Francesca Tocca, che adesso vive alla luce del sole il suo amore per Valentin.

