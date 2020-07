Rapporti distesi tra Alena Seredova e Buffon: “Mi ha fatto gli auguri per la nascita di mia figlia”



Tra Alena Seredova e l’ex marito Gigi Buffon i rapporti sono tornati distesi. Lo lascia intendere la modella ceca che, via Instagram, alla domanda di una fan che le chiedeva se il suo ex le avesse fatto gli auguri per la nascita di Vivienne, scrive: “Certo”. Alena e Buffon hanno vissuto burrascosamente i primi periodo dopo al separazione. Adesso la Seredova è felice con Alessandro Nasi.

Continua a leggere



Tra Alena Seredova e l’ex marito Gigi Buffon i rapporti sono tornati distesi. Lo lascia intendere la modella ceca che, via Instagram, alla domanda di una fan che le chiedeva se il suo ex le avesse fatto gli auguri per la nascita di Vivienne, scrive: “Certo”. Alena e Buffon hanno vissuto burrascosamente i primi periodo dopo al separazione. Adesso la Seredova è felice con Alessandro Nasi.

Continua a leggere

Continua a leggere