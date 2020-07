Rebecca, affetta da 2 malattie rare: “Non riusciva a stare in piedi, ora sogna di fare la modella”



La storia a lieto fine di Rebecca, 14enne di Forno Canavese (Torino) affetta due due malattie rare, la malformazione di Chiari e l’ipotensione liquorale. Dopo aver ricevuto la diagnosi quando aveva solo 9 anni, ha subito ben 14 interventi chirurgici, l’ultimo dei quali a Friburgo, in Germania, all’inizio dello scorso maggio e dopo l’intervento delle istituzioni per sbloccare la situazione ferma a causa dell’emergenza Coronavirus. La mamma Alessia a Fanpage.it: “Da noi una speranza a chi solo le tenebre e non sa più cosa fare per trovare la strada giusta”.

