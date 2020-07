Regno Unito, gatto domestico col Coronavirus: è il primo caso



Il Chief Veterinary Officer del Regno Unito ha confermato che il virus responsabile di COVID-19 è stato trovato in un gatto domestico. Si tratta del primo caso in Gran Bretagna. L’animale presentava “secrezione nasale e mancanza di respiro”, ma il governo britannico ha affermato che non ci sono prove che suggeriscano che l’animale abbia trasmesso la malattia ai suoi proprietari.

