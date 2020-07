Renzo Formosa ucciso a quindici anni da un’auto in corsa: quattro anni al conducente



Quattro anni di carcere per Santo Salerno, il giovane che il il 21 aprile del 2017 a Siracusa, uccise il quindicenne Renzo Formosa, falciandolo con la sua Fiat Panda mentre il ragazzo tornava a casa in scooter. La decisione del giudice Salvatore Cavallaro è arrivata nell’ambito del processo con rito abbreviato per omicidio stradale.

