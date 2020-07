Riaperta l’inchiesta sulla scomparsa di Barbara Corvi: sparì da casa 11 anni fa



Dopo undici anni si riapre l’inchiesta sulla scomparsa di Barbara Corvi, sparita all’improvviso nel nulla il 27 ottobre del 2009 da Amelia, in provincia di Terni. Domani verrà interrogato dalla Procura di La Spezia un pentito di ‘Ndrangheta che vive in una località segreta della provincia ligure. L’uomo, per il caso Corvi, è accusato di omicidio volontario.

