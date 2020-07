Riapertura scuole, Arcuri: “Da settembre 11 milioni di mascherine al giorno in tutte le classi”



Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus in Italia, Domenico Arcuri, ha fatto il punto sulla riapertura delle scuole italiane, in programma il prossimo settembre, in audizione in Commissione Cultura alla Camera: “Dall’8 settembre consegneremo i banchi nuovi e ben 11 milioni di mascherine chirurgiche al giorno in tutte le classi. In arrivo anche 2,5 milioni di test sierologici rapidi per la campagna di screening del personale scolastico”.

