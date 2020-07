Riccardo Guarnieri si rifiuta di parlare della rottura con Ida Platano: “Vorrei silenzio e pace”



Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono in crisi. Secondo quanto sostiene la dama del Trono Over non si vedrebbero da almeno due mesi e l’uomo si rifiuterebbe di incontrarla per avere un chiarimento. Intanto Guarnieri, interpellato da Uomini e Donne Magazine, ha preferito non rilasciare dichiarazioni sulla rottura.

Continua a leggere



Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono in crisi. Secondo quanto sostiene la dama del Trono Over non si vedrebbero da almeno due mesi e l’uomo si rifiuterebbe di incontrarla per avere un chiarimento. Intanto Guarnieri, interpellato da Uomini e Donne Magazine, ha preferito non rilasciare dichiarazioni sulla rottura.

Continua a leggere

Continua a leggere