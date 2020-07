Riccardo morto a 10 anni dopo esperimento scientifico, lutto cittadino a Collegno per i funerali



Oggi pomeriggio, nella parrocchia “Gesù Maestro” di via Ferrucci a Collegno, saranno celebrati i funerali di Riccardo Celoria, il bambino di 10 anni morto in seguito a un grave incidente avvenuto in casa, mentre stava eseguendo un esperimento scientifico. Il piccolo è morto dopo un mese in ospedale.

