Riccardo Scamarcio diventerà padre, primo figlio in arrivo dalla manager Angharad Wood



Riccardo Scamarcio assapora per la prima volta la gioia della paternità. Il parto sarebbe previsto per la metà del mese di agosto. La coppia aspetterebbe una femminuccia. Stando alle indiscrezioni riportate dal magazine di gossip, Scamarcio e la Wood si sarebbero anche sposati in segreto e avrebbero preso una casa a Roma.

