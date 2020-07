Riccione, 17enne annega all’alba mentre fa il bagno con un’amica



Tragedia stamattina a Riccione, dove una ragazza di 17 anni è annegata mentre stava facendo il bagno insieme e degli amici. Un’amica di 18 anni è stata invece tratta in salvo ed è stata soccorsa dal 118: non è in pericolo di vita.

