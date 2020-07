Riccione, si tuffa in mare ma non riemerge: 19enne muore in ospedale dopo due giorni di agonia



È morto il giovane piacentino di 19 anni che era stato soccorso dai bagnini nei giorni scorsi mentre era in difficoltà in mare davanti alle coste di Riccione. Mohamed El Arrafi stava trascorrendo una tranquilla giornata di mare con gli amici e si era tuffato in acqua ma non era più riuscito a riemergere.

