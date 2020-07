Rischio per i consumatori, Ministero della salute annunciato richiamo di yogurt



Il richiamo riguarda due lotti di yogurt Senza lattosio venduti dalla grande catena di distribuzione Despar nei propri supermercati. Nel dettaglio nei due prodotti indicati è stata rilevata la presenza di lattosio pur essendo venduti come prodotti Senza lattosio diventando dunque non adatto al consumo proprio per chi soffre di intolleranza al lattosio.

Continua a leggere



Il richiamo riguarda due lotti di yogurt Senza lattosio venduti dalla grande catena di distribuzione Despar nei propri supermercati. Nel dettaglio nei due prodotti indicati è stata rilevata la presenza di lattosio pur essendo venduti come prodotti Senza lattosio diventando dunque non adatto al consumo proprio per chi soffre di intolleranza al lattosio.

Continua a leggere

Continua a leggere