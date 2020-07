Rivolte nelle carceri italiane durante lockdown: “I boss volevano mettere lo Stato in un angolo”



Le misure straordinarie previste dai provvedimenti anti covid, sarebbero stati solo il pretesto per scatenare una rivolta su larga scala studiata a tavolino dai boss della criminalità organizzata per mettere lo Stato in un angolo e quindi spingerlo a concedere molte più libertà. È questa l’ipotesi che si fa sempre più largo nell’inchiesta sulle rivolte di marzo che hanno portato alla morte di 13 detenuti e al ferimento di centina di poliziotti e reclusi.

Continua a leggere



Le misure straordinarie previste dai provvedimenti anti covid, sarebbero stati solo il pretesto per scatenare una rivolta su larga scala studiata a tavolino dai boss della criminalità organizzata per mettere lo Stato in un angolo e quindi spingerlo a concedere molte più libertà. È questa l’ipotesi che si fa sempre più largo nell’inchiesta sulle rivolte di marzo che hanno portato alla morte di 13 detenuti e al ferimento di centina di poliziotti e reclusi.

Continua a leggere

Continua a leggere