Roberto Saviano sui militari arrestati alla caserma di Piacenza: “Non siete carabinieri”



Il giornalista Roberto Saviano commenta così a Fanpage.it la vicenda della caserma Levante di Piacenza, sequestrata in seguito a un’indagine, che ha portato all’arresto di dieci militari: “Vivo da oltre 14 anni tra i carabinieri, conosco cosa significa essere carabiniere, scegliere con un giuramento alla Repubblica da che parte stare. Mi viene da dire, guardando ogni singolo volto delle persone coinvolte in quest’inchiesta: non siete carabinieri”.

