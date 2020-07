Rocco Fredella sposerà Doriana, la promessa di matrimonio nel castello dove portò Gemma Galgani



L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, noto per una frequentazione finita male con gemma Galgani, annuncia che sposerà la fidanzata Doriana Bertola entro settembre. I due si sono già scambiati le promesse, proprio nello stesso castello in cui portò Gemma. E su Nicola Vivarelli: “Ragazzo pulito, lo stimo perché non si fa smuovere dai giudizi”.

