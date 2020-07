Rodrigo Alves vuole un figlio: il Ken umano diventato donna oggi è Jessica



Conosciuto come il Ken umano, Rodrigo Alves ora si chiama Jessica e ha avviato il suo percorso di transizione per diventare una donna. Il cambio di sesso per lui era una tappa fondamentale per sentirsi bene con se stesso, spiega, e ora ammette che il suo sogno sarebbe quello di avere un figlio: “Vorrei al mio fianco qualcuno che mi ama per quello che sono e che ama nostro figlio”, ha raccontato ad una tv britannica.

Continua a leggere



Conosciuto come il Ken umano, Rodrigo Alves ora si chiama Jessica e ha avviato il suo percorso di transizione per diventare una donna. Il cambio di sesso per lui era una tappa fondamentale per sentirsi bene con se stesso, spiega, e ora ammette che il suo sogno sarebbe quello di avere un figlio: “Vorrei al mio fianco qualcuno che mi ama per quello che sono e che ama nostro figlio”, ha raccontato ad una tv britannica.

Continua a leggere

Continua a leggere