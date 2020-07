Rovigo, va in vacanza al mare mentre è in quarantena: multa da 533 euro per una 25enne



Una ragazza di 25 anni residente nel Veronese è stata multata per aver violato l’obbligo di isolamento domiciliare andando in vacanza a Rosolina mare. La giovane ha ricevuto una sanzione di oltre 500 euro dopo essere stata scoperta dai carabinieri della stazione locale durante un’attività di controllo in un albergo della zona dove alloggiava.

