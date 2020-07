Rubano uno zaino con 1.600 euro, ma è una colletta: i ladri ci ripensano e lo fanno ritrovare



Lo zaino in cui si trovava la somma è stato recuperato dagli agenti a una settimana dal furto. Quando hanno visto la busta con i soldi con il nome di mamma, figlio e gatto, i ladri hanno deciso di abbandonare il tutto in un prato, in bella evidenza. Il bimbo ha poi voluto ringraziare i poliziotti per averla ritrovata.

